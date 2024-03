Casa Cantoniera, un caso spinoso: "Ci opporremo al maxi esborso"

La querelle sulla Cantoniera ha portato a un debito fuori bilancio di oltre 500mila euro. È stato discusso in consiglio comunale il contenzioso con i privati che sta portando il Comune a dover pagare, stando al giudizio del Tar, la somma di circa mezzo milione di euro ai proprietari della casa Cantoniera, mai ultimata, del tratto di strada e del costone adiacente, che andrebbe messo in sicurezza. Questione che, dichiara il primo cittadino, andrà avanti agli organi di appello. "Secondo l’ultima sentenza che riguarda la casa Cantoniera – spiega il sindaco Arturo Cerulli – la questione si dovrebbe concludere con il pagamento da parte del Comune di circa 500mila euro alla parte privata. Noi obbligatoriamente abbiamo accettato il debito fuori bilancio che ci metterebbe nelle condizioni di pagare, ma nell’atto di delibera abbiamo detto che ci opporremo, perché va fatto un lavoro di messa in sicurezza del costone di fronte alla casa. Cosa che, se non verrà fatta dai privati, dovrà essere fatta dal Comune e quindi detratta dalla cifra. Prima di pagare vorremmo quindi chiudere la questione sulla messa in sicurezza del versante e definire la cifra. C’è poi il discorso sulla valutazione della casa Cantoniera che secondo noi è esagerata, perché è una costruzione che va demolita perché illegittima. Quindi il valore immobiliare secondo noi è decisamente più basso. Il Tar è entrato nel merito sul valore che noi dobbiamo corrispondere per acquisire la strada, che di fatto è proprietà privata, per il passaggio fatto in tutti questi anni, oltre appunto al valore della casetta, in totale circa 500mila euro. Il Comune si opporrà a questa sentenza, perché riteniamo che bisogna pagare meno". Secondo l’opposizione andrebbero fatte altre scelte. "Il rischio è che poi continuando si andrà a pagare di più, arrivando a 600mila euro se non 700mila", ha detto la consigliera di minoranza Priscilla Schiano. Secondo l’altro capogruppo di opposizione Marco Nieto, "per qualsiasi decisione sui debiti fuori bilancio bisogna essere più efficienti. Si tratta di argomenti datati da parecchi anni e si accumulano gli interessi legali. Per esempio, nel 2023 gli interessi sono esplosi al 5%, pagando 23mila euro in un solo anno. Per i danni che dobbiamo pagare ai provati bisogna pensarci bene, perché si tratta di soldi pubblici dei cittadini che pagano le tasse".

Andrea Capitani