L’errore nel cartello a Massa Marittima: “Premio Nobel alla Hack? Un errore. Rimedieremo”

Massa Marittima, 2 marzo 2025 – Un errore. Che a Massa Marittima, in questi giorni, ha fatto parlare un po’ tutti: il parco di via dei Martiri, grazie all’iniziativa della Commissione Pari Opportunità nel giorno della “Violenza sulle donne”, è stato intitolato a Margherita Hack, la grande scienziata fiorentina, divulgatrice, figura iconica dell’astrofisica mondiale. Che però non ha mai vinto il Nobel. Come invece recita il cartello.

Un errore sulla targa che però non sposta di un millimetro i grandissimi riconoscimenti che la donna ha avuto durante tutta la sua carriera: come il premio dell’Accademia dei Lincei e il premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Margherita Hack è stata anche nei gruppi di lavoro dell’Esa e della Nasa. E’ stata anche la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste. L’errore nel cartello, in questi giorni, è stato al centro di una serie di polemiche sui social. Discussioni che potranno essere risolte nel giro di poco tempo, quando l’Amministrazione comunale ovvierà al problema sostituendo la targa commemorativa.

“Abbiamo deciso qualche mese fa di intervenire sulla toponomastica femminile, visto che il territorio comunale ne era sprovvisto – ha detto la sindaca Irene Marconi – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Massa ha dunque individuato una serie di figure femminili particolarmente significative a cui intitolare delle zone del nostro territorio. E non solo personaggi di fama nazionale o mondiale – aggiunge la sindaca – A Niccioleta, per esempio, il parco giochi è stato intitolato ad una ragazza che fece atto eroico durante la Resistenza e successivamente ricevette medaglia al valoro, mi riferisco ad Aida Borghigiani”.

Sulla questione, Irene Marconi, è chiara: “E’ stato fatto un errore – aggiunge – Sono cose che capitano. In questi giorni quella targa verrà tolta, ho già dato disposizioni in merito. Poi vedremo se sostituirla”. La sindaca di Massa Marittima va oltre il mero errore: “Mi dispiacerebbe che se questa svista inficiasse un lavoro che dura da diversi mesi, un riconoscimento che abbiamo voluto dare ad alcune tra le donne che hanno maggiormente influito sulla conoscenza. E’ un lavoro di valoro – chiude Irene Marconi – e mi dispiacerebbe che rimanesse il segno dell’errore invece del lavoro che è stato fatto”.