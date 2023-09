Carrefour Express Spazi più ampi nel negozio di via Fiume

Nuovo volto interno ed esterno per il Carrefour Express di Grosseto di via Fiume, 3. Inaugurati i lavori effettuati nel punto vendita, che hanno rinnovato e reso più fruibili gli spazi interni e ampliato il parcheggio esterno a disposizione dei clienti. Il Carrefour Express grossetano in via Fiume rappresenta, da sempre, un punto di riferimento per il quartiere in cui si trova. Grazie agli interventi effettuati, il negozio potrà accogliere i clienti con un parcheggio più ampio, con circa 20 posti auto.