Carnevale, una giornata di festa con gli anziani della Colonia marina

Il Carnevale follonichese 2024 partito alla grande, domenica scorsa, prosegue con i due importanti appuntamenti di carattere sociale. Oggi dalle 15, alla Colonia Marina di Levante ci sarà la festa per gli anziani ospiti della struttura assistenziale. Sarà l’occasione per regalare agli anziani ospiti della struttura, un pomeriggio diverso e da trascorrere col sorriso sulla bocca. I rappresentanti del carnevale si recheranno nella struttura mascherati con dolci tradizionali e magari anche qualche gioco. Domani, sempre dalle 15, quello dell’Amicizia rivolto al Centro Diurno La Ginestra (che fa parte della Cooperativa Arcobaleno), in via dell’Agricoltura 571 alla zona industriale (l’ultima parallela alla ferrovia). Per le due feste, che si svolgeranno nei due pomeriggi, oltre il rinfresco per tutti è prevista la cerimonia di messa a dimora di una pianta di melograno, nell’ampio e rigoglioso giardino antistante la sede del centro. Anche gli anziani saranno fatti interagire.