Carne e pesce sequestrati. Un quintale di cibo era di dubbia provenienza

E’ bastato un controllo congiunto in alcuni esercizi commerciali della città per scoprire una serie di irregolarità. Nella giornata di mercoledì infatti il personale della Divisione Amministrativa della Questura di Grosseto, insieme alla Polizia municipale di Grosseto, l’Ispettorato del Lavoro di Grosseto, la Asl Sud Est, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, condivisi in sede di Comitato Provinciale di "Ordine e Sicurezza Pubblica", ha effettuato controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali. Durante il controllo in un locale di vendita di prodotti alimentari i poliziotti della Polizia Amministrativa, insieme agli agenti della Polizia municipale di Grosseto hanno effettuato cinque sanzioni amministrative per irregolarità su esposizione di orari e prezzi, sulla provenienza e la tracciabilità della merce, e sui prezzi per unità di misura. Nello stesso locale, il Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro, ha contestato il mancato versamento contributivo nei confronti di un dipendente, per il quale, pertanto, verrà effettuato recupero contributivo. Inoltre l’Ispettorato del Lavoro ha contestato sanzioni amministrative per mancata comunicazione di installazione di videocamere. Il personale dell’Asl Sud Est dell’unità funzionale di sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha effettuato un sequestro amministrativo per mancata tracciabilità di carni e condimenti con additivi. Ha inoltre disposto prescrizioni igienico sanitarie e strutturali da ottemperare entro sette giorni, per poi procedere a nuova verifica per l’adempimento. In un secondo controllo, in un negozio di vicinato la Polizia municipale di Grosseto ha irrogato due sanzioni amministrative su inottemperanze su esposizione di orari e prezzi della merce, mentre il personale dell’Asl, durante lo stesso controllo, ha scoperto e dunque anche successivamente sequestrato circa un quintale tra pesce e carne surgelata con mancanza di tracciabilità.

Una situazione che in questo momento può risultare veramente molto pericolosa per la salute umana Nello stesso negozio sono state anche riscontrate ulteriori violazioni, per cui stanno procedendo la Polizia Amministrativa della Questura e la Polizia municipale di Grosseto. Non si escludono nei prossimi giorni altri provvedimenti.