Caregiver familiari. Ne parlano gli esperti. Incontro in auditorium

Stress, salute e differenze di genere nei caregiver familiari. Questo il tema del convegno "Prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri" che si terrà lunedì dalle 9.30 nell’auditorium di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II, organizzato dalla Commissione per le Pari opportunità del Comune lagunare in collaborazione con l’associazione "Oltre lo sguardo".

"Obiettivo dell’incontro – si spiega – è quello di accrescere nei caregiver familiari la consapevolezza dei possibili rischi per la salute associati all’elevato carico assistenziale e allo stress, con particolare attenzione al genere, mettendoli a conoscenza delle possibili strategie di autoaiuto. L’evento, inoltre, intende dare voce alle associazioni dei familiari e pazienti circa la necessità di sostegni diretti ai caregivern familiari, finalizzati a salvaguardarne la salute e informare dei risultati evidence-basedle istituzioni sociosanitarie, al fine di migliorare l’appropriatezza degli interventi di prevenzione tenendo conto delle differenze di genere, in linea con il Piano nazionale per la prevenzione 2020-2025".

Il convegno, che vedrà la presenza di Serena Spinelli, assessora alle Politiche sociali della Regione Toscana e Chiara Piccini (nella foto) vicesindaco del Comune di Orbetello e presidente della commissione per le Pari opportunità, prevede gli interventi di Elena Ortona, direttrice del Centro di riferimento per la Medicina di genere dell’Iss, di Marina Petrini e Antonio D’Amore, membri del Centro di Riferimento per la Medicina di genere dell’Iss, di Roberta Caldesi, direttora della Zona Distretto Colline dell’Albegna della Asl Toscana Sud Est e di Silvia Magi, assessora alla Sanità del comune di Orbetello, coordinati da Costanza Ghezzi.

Seguirà una tavola rotonda dove i caregiver coordinati da Elena Improta, presidente dell’associazione "Oltre Lo Sguardo".

Michele Casalini