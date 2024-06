Carambola sull’Aurelia. Tre feriti nello scontro tra auto

Di nuovo una domenica di incidenti sulle strade della Maremma. Ieri, tra gli svincoli di Gavorrano Scalo e Gavorrano in direzione Livorno si è registrato un brutto scontro tra auto, dalla dinamica rocambolesca, ma per fortuna le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi. L ‘episodio è accaduto nel pomeriggio, poco prima delle 17 sull’Aurelia. Ad essere coinvolte due automobili, una Opel Corsa sulla quale viaggiava una donna di 60 anni e una Golf con due uomini a bordo, uno di 45 e un altro di 44 anni. La Opel Corsa ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi sul guard rail, poi una volta rientrata in carreggiata è stata travolta dalla Golf. È stato attivato l’intervento del 118 dell’Asl e i feriti sono stati tutti trasferiti al Pronto soccorso di Grosseto con le ambulanze della Croce Rossa di Follonica, della pubblica assistenza di Sassofortino e della Misericordia di Castiglione della Pescaia. Sono intervenuti anche l’automedica di Follonica, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I feriti non sono gravi. Il traffico su questo tratto di strada ha subito dei rallentameniti. Sempre ieri e sempre sull’Aurelia ma in direzione sud, un’automobile è uscita di strada ribaltandosi. Il conducente dell’automobile ha riportato, anche in questo secondo incidente, ferite lievi, ed è stato traferito al Pronto soccorso di Orbetello.