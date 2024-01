Capodanno nel Golfo. Una folla a San Silvestro e in 70 per il tuffo in mare

Prima la festa in piazza con migliaia di persone che hanno voluto festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’aria aperta, poi, il giorno dopo, circa una settantina di "nuotatori", che, di fronte al lungomare del Florida, hanno festeggiato il 2024 con il primo tuffo dell’anno. E’ stato un Capodanno all’insegna dello svago e della tranquillità quello celebrato quest’anno a Follonica. Nella notte di San Silvestro migliaia di persone prima si sono riversate in piazza Sivieri per il veglione organizzato dall’Amministrazione comunale e poi hanno riempito via Roma e piazza a Mare fino alle prime ore del nuovo giorno. Tanti botti e fuochi d’artificio esplosi, nonostante il divieto del Comune. Fortunatamente, contrariamente a quanto avvenuto altrove, vedi Grosseto, nessun incidente. Ieri mattina poi è andata in scena la decima edizione del primo tuffo in mare per salutare l’arrivo del nuovo anno, organizzata, come sempre, dal Comitato di Follonica della Croce Rossa con il patrocinio del Comune. La temperatura mite e l’assenza di vento ha favorito la partecipazione di numerosi "impavidi" nuotatori, provenienti non solo da Follonica ma anche da Siena, Bergamo, Roma e anche da Malta.

Per la prima volta quest’anno è stato premiato anche il nuotatore con il costume più originale e il premio è andato a Sergio Magi, che si è presentato con uno sgargiante costume fucsia con tanto di tutù da ballerina di danza classica. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale c’erano il vicesindaco Andrea Pecorini e l’assessore Alessandro Ricciuti.