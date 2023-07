Capalbio Scalo, Sei Toscana non ritira rifiuti ingombranti da mesi

"Dal 12 giugno a Capalbio Scalo Sei toscana non ha ritirato rifiuti ingombranti". Lo scrive Roberto Alfieri, lettore de La Nazione, che ha deciso di far conoscere la situazione che stanno vivendo alcuni residenti della zona di Capalbio ormai da troppe settimane. Molte le segnalazioni che sono arrivate all’azienda, sempre però non andate a buon fine.

"Sei Toscana si era impegnata con un protocollo scritto, numero 144345 per il successivo ritiro dopo aver preso accordi. Ad ogni sollecitazione telefono, email, pec e reclami non ha mai risposto. I rifiuti ormai secchi rischiano di provocare un incendio e sono a due metri da varie abitazioni".