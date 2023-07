Capalbio OpenBus: al via il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il mare. Comincerà oggi il servizio pubblico di trasporto Capalbio OpenBus. Il servizio, affidato a "Nannonibus autonoleggio", sarà gratuito e attivo fino al 31 agosto. Sarà possibile, dalla stazione di Capalbio Scalo, raggiungere la spiaggia di Macchiatonda, nei seguenti orari: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. Mentre il percorso contrario sarà possibile effettuarlo alle 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. "Il servizio – spiega il sindaco Gianfranco Chelini – non solo migliora la mobilità durante il periodo estivo, ma valorizza la sostenibilità ambientale riducendo il numero degli autoveicoli nella fascia destinata alla balneazione. Serve a garantire ai capalbiesi e ai turisti di viaggiare nel comfort con un mezzo di grande impatto emotivo. Ringraziamo l’azienda Nannonibus, che offre un servizio di alto livello per il territorio". Per maggiori informazioni chiamare il numero 339 7031080.