Cantieri edili. Serve personale

Opportunità di lavoro nel settore dell’edilizia. Si seleziona un manovale (contratto a tempo determinato) preferibilmente con esperienza e automunito. La zona di lavoro sarà Santa Fiora. E sempre per un’impresa con cantieri a Santa Fiora si cerca un carpentiere (preferibilmente con esperienza e automunito). Anche in questo caso il contratto sarà a tempo determinato.

E’ in programma oggi dalle 9 alle 13 il "Recruiting Day" per un’azienda operante nel settore pulizie (per informazioni [email protected]) mentre lunedì, sempre dalle 9 alle 13, lo stesso avverrà per selezionare personale per conto di un’azienda operante nel settore dell’assistenza socio sanitariache cerca una persona per l’assistenza a minori, cura degli ambienti e collaborazione con personale interno.

Richiesta qualifica "Adb" e preferibile esperienza per informazioni [email protected]).

Martedì 19 e mercoledì 20, invece, con orario 10-12, si svolgerà un seminario di accompagnamento al lavoro utenti Gol con la presentazione delle opportunità di lavoro del mercato locale e non, principali canali di ricerca e strumenti ad uso del cittadino, colloqui di

preselezione con gli operatori del servizio incontro/domanda offerta di lavoro per concordare le attività di accompagnamento al lavoro.

Per informazioni: [email protected]