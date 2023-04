Cantieri conclusi Parco giochi e nuovo ponte Il taglio del nastro

Doppia inaugurazione all’insegna delle attività ludiche dei bambini e della sicurezza stradale. Ieri pomeriggio, inaugurazione del parco giochi di Borgo Carige e l’area di sgambamento per i cani, a fianco della chiesa del Cuore immacolato. Le operazioni sono state svolte dalla società agricola PoggiAlti, grazie ad una sinergia tra il Comune di Capalbio ed un soggetto privato che ha messo a disposizione le risorse economiche.

"È davvero una grande emozione – ha detto l’assessora Patrizia Puccini – poter riconsegnare alla comunità un luogo così importante per la socialità e la crescita personale dei bambini. Avere un parco giochi moderno e curato significa dare maggiore possibilità allo sviluppo del percorso formativo e ludico dei più piccoli". La società agricola PoggiAlti, inoltre, ha adottato il parco prendendosi l’impegno a mantenerlo per i prossimi cinque anni. "Voglio ringraziare – ha detto il sindaco Gianfranco Chelini – Alexis De Dietrich per la generosità e la disponibilità dimostrata, contribuendo in maniera nevralgica al recupero e alla valorizzazione dell’area".

È stato anche inaugurato il ponte sul fosso del Melone, sulla via che collega Capalbio Scalo a Macchiatonda. Le operazioni, che sono state in parte finanziate dal Pnrr e in parte da risorse proprie, hanno previsto l’ampliamento e la messa in sicurezza dell’infrastruttura, oltre al rifacimento del manto stradale e della segnaletica di un tratto della strada che collega l’interno dell’area con il mare.

"Per la nostra amministrazione – dice l’assessora Marzia Stefani – è un’importantissima vittoria. Investire sulla sicurezza stradale" .

Michele Casalini