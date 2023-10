Cana, una scultura in regalo a Roccalbegna: scopri "Seconda stella a destra"

Non tutte le opere esposte durante l’evento "Lightness & Colors", all’interno del festival "Re-Live through Art", sono state restituite ai loro autori: Giovanni e Gloria Lamioni doneranno alla comunità di Cana la scultura "Seconda stella a destra" dell’artista fiorentina Sarah Del Giudice in memoria dei genitori Cecco e Graziana Lamioni. La scultura sarà donata alla comunità con una cerimonia ufficiale domani alle 18 in piazza del Popolo a Cana. La scultura è collocata in uno spazio ideale: piazza del Popolo di Cana, cuore del paese, dove sorge la seicentesca cisterna medicea, e farà bella mostra di sé accogliendo i visitatori e i residenti emozionandoli col suo forte contenuto poetico e significativo. All’inaugurazione della scultura, organizzata dalla Proloco di Cana, saranno presenti Gloria e Giovanni Lamioni, l’assessore alla Cultura del Comune di Roccalbegna Daniele Bedini, la Proloco di Cana, rappresentata dalla presidente Lucia Tosini e l’autrice Sarah Del Giudice.

L’evento è inserito all’interno della "Festa della Biondina", un incontro fra gastronomia e tradizione che vede protagonista la castagna, chiamata Biondina, appunto. Il termine ha origini che si perdono nel tempo e deriva dal colore che assume la castagna dopo la cottura nella grande padella forata.