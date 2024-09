Il campus creativo Dune si apre al pubblico con due giornate di performance, installazioni e visioni di Arte nella Natura al Parco della Maremma. Per una settimana, lungo un percorso confinante con Principina a Mare che parte dalla spiaggia e si inoltra all’interno del paesaggio maremmano, il Parco ha ospitato 30 artisti, videomaker e ricercatori di riprese 3D, per la sesta edizione del Campus creativo di arte nella natura Dune - Arti Paesaggi Utopie, che si apre al pubblico oggi e domani. Stasera alle 21 l’inaugurazione si terrà al Bagno Le Dune di Principina a Mare. La serata sarà scandita dal concerto "Two for the song", che unisce la voce coinvolgente di Valentina Toni al talento virtuoso del pianista Raffaele Pallozzi. Il concerto sarà intermezzato da visioni: proiezioni di opere video realizzate quest’anno: "Mitologia in atto" di Michele Bucciantini e l’animazione "Senza titolo" di Samuele Pari. E di una selezione di opere delle passate edizioni, oltre a una postazione di visioni 3D con visori di realtà virtuale e con un innovativo e sorprendente schermo olografico, con le riprese di opere del 2023 e del 2024. Per chi vuole si può prenotare, alle 20, una cena sulla suggestiva pedana nella spiaggia, a base di prodotti tipici maremmani, chiamando il 331 7340040. Domani, dalle 11 alle 19,30, ci sarà invece l’apertura del Campus vero e proprio, nell’area della Femminella. Questa volta il punto di ritrovo sarà il Lido Oasi di Principina a Mare e sono previste due visite guidate dal direttore artistico Giorgio Zorcù, alle 11 e alle 16. Si potranno ammirare le installazioni artistiche, mentre il Campus creativo Dune è un progetto di Accademia Mutamenti e del Parco Regionale della Maremma, ideato e diretto da Giorgio Zorcù, con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana - Bando Toscanaincontemporanea e Fondazione Cr Firenze, e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, Museo Santa Maria della Scala di Siena, CasermArcheologica di Sansepolcro e Corpi sul Palco di Milano. Oggi l’ingresso sarà gratuito, mentre domani il biglietto sarà di 5 euro valido per l’intera giornata.