Cittadella dello sport: inaugurato il campo da padel al coperto

Castel Del Piano (Grosseto), 11 marzo 2024 - Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata. Sarà sicuramente fortunata la stagione del nuovo campo di padel di Castel del Piano, inaugurato (dopo che per due occasioni la crimonia era stata rinviata) alla presenza del sindaco Michele Bartalini e di due assessori del comune di Castel del Piano, Paola Ricci e Sonia Giannelli. Si tratta del primo campo da padel dell’Amiata ad essere coperto, la struttura inaugurata è già un punto di riferimento per gli amiatini amanti di questa disciplina sportiva. Non solo, la struttura rientra in un progetto che l’Amministrazione comunale di Castel del Piano aveva denominato "Cittadella dello sport".

In effetti oltre al campo da padel sempre in questa area di Castel del Piano è stato realizzato un circuito per biciclette (pump track) e sono stati eseguiti dei lavori agli spogliatoi del campi da tennis. I lavori sono stati realizzati grazie a un importante finanziamento a cui l’Amministrazione comunale ha aggiunto una somma proveniente dal bilancio. Il progetto è stato possibile realizzarlo grazie a un cospicuo finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana, pari a 340mila euro.

A questi si debbono sommare 57mila euro recuperati dal bilancio comunale. "Un altro obiettivo raggiunto – dice il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini – con l’inaugurazione del campo da padel la Cittadella dello sport si arricchisce ulteriormente di questa nuova struttura sportiva coperta. Siamo orgogliosi di essere il primo comune sull’Amiata ad avere un campo coperto da padel, realizzato con il contributo della regione Toscana". In questi cinque anni di amministrazione la giunta guidata dal sindaco Bartalini ha puntato molto a valorizzare lo sport e le strutture ad esso dedicate. Ad esempio sono stati importanti anche i lavori eseguiti allo stadio Campogrande. "Lo sport è benessere e salute – ha ricordato Paola Ricci, assessore allo sport – ma soprattutto condivisione e cooperazione, insegna la solidarietà ed il rispetto: una vera palestra di vita per tutti noi e soprattutto per i nostri giovani che sono il futuro del nostro paese".

Nicola Ciuffoletti