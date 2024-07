Campione del Mondo 1982

"Io, Pablito, Bearzot e i ragazzi dell’82", Ciccio Graziani racconta quel trionfo Mundial che è rimasto nella storia del calcio e nella memoria di tanti tifosi. L’appuntamento è domani alle 21.30 in piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia per rivivere la magia della vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna del 1982 in compagnia di chi quella magia l’ha vissuta, il campione del mondo Ciccio Graziani. "Sarà bello raccontare al pubblico l’emozione di quel mondiale – spiega Graziani – attraverso le storie vissute all’interno del gruppo, da noi protagonisti. Tanti aneddoti e curiosità che nessuno conosce".