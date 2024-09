Campionati sportivi nazionali. Gli ingegneri in campo. E in mare

In pieno svogimento le attività della fase finale dei Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia (calcio, vela, corsa, ciclismo e padel) a Grosseto, Castiglione e Paganico fino a domenica.

"Siamo felici di aver portato in Maremma questo grande evento – afferma Enrico Romualdi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto – che si ripete edizione dopo edizione per riunire i professionisti del settore ingegneristico in un contesto che sia al tempo stesso informale e divertente, promuovendo la pratica sportiva e lo spirito di squadra. Per la Maremma sarà un’interessante occasione di promozione. Sarà uno spettacolo emozionante, gli ordini provinciali hanno risposto con entusiasmo e i giocatori, pur non essendo atleti di professione, credono molto in questi momenti di condivisione e di sport e ce la metteranno tutta per vincere all’insegna del sano agonismo. Questa edizione l’abbiamo voluta dedicare a Massimo Bucciantini e Franco Genovese, due professionisti stimati che amavano lo sport e che purtroppo non sono più tra noi. Massimo indossava la maglia del Grosseto e Franco Genovese la maglia del Cosenza di cui è stato prima calciatore e poi allenatore e responsabile della squadra. Nella prima fase abbiamo ricordato anche i colleghi Alberto Pivato dell’Ordine di Treviso, e Gianandrea Schiavi dell’ordine di Bergamo, che sono venuti a mancare nei mesi scorsi a poca distanza l’uno dall’altro".

Per quanto riguarda il calcio sono in programma gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali dei tornei di calcio a 11 e di calcio a 8 over 40, e con le semifinali e le finali del torneo di calcio a 5 over 50. Si terrà anche un incontro della rappresentativa femminile tra due squadre composte da professioniste di vari ordini provinciali. Il pubblico potrà assistere gratuitamente alle partite. L’edizione 2024 dei Campionati Sportivi degli Ordini degli Ingegneri è organizzata col patrocinio istituzionale di Provincia di Grosseto, Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada e Follonica.