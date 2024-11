Campagna annuale di promozione. Erasmus day all’Istituto da Verrazzano

Si è svolto nei giorni scorsi, nelle sedi dell’Istituto del Rosso da Verrazzano (Istituto Tecnico Economico, Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Istituto Tecnico Trasporti e Logistica e il Polo Liceale), l’Erasmus day, una campagna annuale europea di sensibilizzazione e promozione del programma Erasmus+.

Si tratta di un programma per l’istruzione e la formazione dei giovani in Europa che consente un’esperienza di arricchimento mentale e culturale. La commissione, composta da docenti dei quattro istituti, ha elaborato un progetto che si è contraddistinto nell’ambito dell’inclusività, della formazione di qualità e dell’esperienza multiculturale. Ha inoltre presentato il progetto agli studenti dei quattro istituti, fornendo indicazioni sulla modalità di partecipazione e selezione sulle mete e sulle attività che avranno l’opportunità di fare.

"Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea, rappresenta un’opportunità per la crescita – spiegano gli organizzatori –, ma anche un’occasione per acquisire competenze che avranno ricaduta nel territorio, arginando la dispersione scolastica e aprendo nuovi orizzonti per il futuro. La commissione, consapevole dei risultati raggiunti e dell’importanza del progetto, si impegna a coinvolgere l’istituto in altri progetti di spessore e nell’ambito dell’Unione Europea, nella convinzione che la scuola debba accompagnare i propri studenti in un percorso che li renda cittadini consapevoli".