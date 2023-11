Cambia l’illuminazione in piazza. Lunedì al via i lavori per una nuova scenografia

Iniziano lunedì i lavori in piazza Garibaldi, cuore del centro cittadino di Massa Marittima, per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica. "L’intervento consentirà di esaltare, anche in notturna, la bellezza della piazza principale di Massa Marittima e le sue vie limitrofe, - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Giovannetti - con una nuova illuminazione pubblica, pensata per valorizzare le singole emergenze architettoniche e le specifiche identità dei principali edifici che si affacciano sulla piazza, attraverso la collocazione di nuovi corpi illuminanti a led, progettati per sottolineare le peculiarità delle facciate di questi splendidi palazzi storici, creando un particolare effetto scenografico". Il progetto di illuminazione pubblica pensato per la piazza di Massa Marittima si basa sulla sostituzione dei vecchi corpi illuminanti, disomogenei e oramai obsoleti, con nuovi punti luce dalle performance più evolute in termini di qualità della luce e di risparmio energetico. In particolare, l’intervento riguarda l’illuminazione della Cattedrale di San Cerbone e del palazzo Vescovile, e poi del palazzo Pretorio, sede dell’ufficio turistico e del museo archeologico; il palazzo del Comune e palazzo Malfatti, il palazzo delle Fonti dell’Abbondanza. Un miglioramento estetico che contribuirà al rilancio sia turistico che residenziale di Massa Marittima stimolando i residenti a vivere maggiormente il centro cittadino. "Il progetto di restyling dell’illuminazione – aggiunge il sindaco Marcello Giuntini - è solo il primo tassello di un più ampio programma di riqualificazione urbana del centro storico, che nel secondo stralcio, ancora da finanziare, prevede il rifacimento della pavimentazione della piazza Garibaldi e una nuova pavimentazione in pietra, sull’asse viario della via Ximenes, che attualmente è asfaltata".