Cambi al Falusi. La presidente è Maria Massai

Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione del "Falusi" a seguito della scadenza naturale del precedente Consiglio. I consiglieri del cda hanno eletto le cariche statutarie della presidente, nella figura di Maria Luisa Massai, e della vicepresidente, Pierangela Domenici, entrambe di Follonica. Gli altri tre consiglieri membri sono Beatrice Cillerai e Gino Piccinelli, di Massa Marittima, e Vitaliano Castelli di Gavorrano.

"In questi anni il Comune ha lavorato con decisione per dare un futuro solido all’Istituto Falusi, in sinergia con tutti gli altri soggetti coinvolti e con l’importante collaborazione della Regione –commentano Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima e Grazia Gucci assessora alle Politiche sociali – Abbiamo consolidato ruoli, azioni e servizi, introducendo interventi concreti che hanno reso possibile il superamento delle forti problematiche economico-finanziarie in cui versava l’asp, arrivando oggi ad una situazione di stabilità e sicurezza".

"Sono stati anni di grande impegno professionale ed umano quelli che ho vissuto all’Istituto Falusi, – ha dichiarato l’ex presidente Francesca Mucci - prima da commissario e dopo da presidente. Un’esperienza che ha portato l’Istituto Falusi a passare da una situazione fortemente critica verso la sua messa in sicurezza, consentendo di mantenere l’operatività e la continuità nell’importante servizio alla non autosufficienza dell’anziano, con un’attenzione costante alle famiglie e alla salvaguardia dei posti di lavoro. La sinergia tra i membri del Cda, dipendenti, professionisti e istituzioni è stata essenziale per condividere la strada che porta non solo al futuro del Falusi, ma anche al suo miglioramento continuo".