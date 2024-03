Calvino "porta" Castiglione a Parigi. Mostra nell’Istituto italiano di cultura

Per Castiglione continuano le celebrazioni nel nome di Italo Calvino, con un gemellaggio che, nell’autunno prossimo, porterà la cittadina maremmana a Parigi.

È in fase di preparazione infatti l’allestimento di una mostra dedicata ad Italo Calvino nella biblioteca dell’Istituto italiano di cultura di Parigi.

"Il centenario della nascita di Italo Calvino – afferma la sindaca Elena Nappi – ci ha portato e continua a portarci in giro per l’Europa. È con immenso piacere che abbiamo accolto questa proposta di scambio culturale con Parigi, nel nome del grande scrittore".

A Parigi arriveranno le foto di Italo Calvino che la moglie Chichita aveva donato a Castiglione tantissimi anni fa, già esposte nella sala consiliare del Comune in occasione della mostra "Le città di Calvino", e riproposte lo scorso 15 ottobre durante il conferimento della cittadinanza onoraria postuma. Foto che raccontano Calvino e gli innumerevoli luoghi in cui ha vissuto, tra i quali Castiglione e Parigi. Lo scrittore arrivò a Parigi sul finire degli anni Sessanta e vi rimase fino al 1980 anno in cui tornò in Italia.

"A Calvino è intitolata la nostra biblioteca comunale, a Calvino dedichiamo ogni anno un salotto letterario, a Calvino abbiamo dato le chiavi della nostra città. La cultura per il nostro territorio – aggiunge Nappi – è un importante veicolo turistico, come dimostra questa ulteriore iniziativa".