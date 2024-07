Calici sotto al Castello. A Montemassi una serata speciale

A Montemassi è tutto pronto per ospitare la seconda edizione di "Calici sotto il Castello" in calendario per domani partire dalle 20, un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio e non solo, potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di degustazione e musica dal vivo.

Organizzata dalla Proloco Montemassi, la serata sarà animata anche da quattro punti musica dal vivo di generi diversi con Alessandro Bigozzi, Annina dj, Fausto Volpi e Duo per Caso, oltre a tre punti artigianato: "Resin Creation" di Rachele Mori, "Amano" di Lisa Pimpinelli e "Le Creazioni" di Marianna e Valentina.