Calenda atteso ad Orbetello. La Laguna al centro dell’incontro

Carlo Calenda arriva a Orbetello Il coordinatore nazionale di "Azione", sarà ad Orbetello sabato. "L’inizio del convegno è previsto alle 17,30, per una iniziativa promossa dal coordinamento di zona del Movimento, come ci spiega Luca Aldi, insieme ai cittadini di Ansedonia, alle associazioni di categoria, al movimento tuteliamo Ansedonia e la Tagliata.

Alle 17.30 Calenda incontra nella sala convegni della struttura ricettiva "Da Vinicio", ad Ansedonia, i cittadini e le associazioni di categoria interessate all’immediato risanamento della laguna ed al suo riescavo, alla pulizia del canali e di tutte le rive del bacino sia a ponente che a levante.

L’altra problematica, che sarà presentata da Calenda e dal Coordinatore di Azione al Governo ed al Parlamento Italiano, sarà quella di chiedere a Roma, per iniziative di urgenza di lavorare alla nomina, in accordo con la Regione Toscana, attuale soggetto attuatore della laguna, la nomina di un Commissario Governativo straordinario, che possa gestire da subito questa emergenza, che è e rimane tale. Vedi gli ultimi pesci tornati a morire in alcune zone della laguna, sia a ponente, che a levante e nella stessa zona di Ansedonia. Un fatto da attenzionare alla luce dei recenti fattidi cronaca.

I lavori di sabato pomeriggio ad Ansedonia, Da Vinicio saranno coordinati dal dottor Luca Aldi, coordinatore di zona di Azione Orbetello e Costa d’Argento.

Michele Casalini