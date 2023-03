"Calcinculo" chiude "Altri percorsi"

Candidato ai premi Ubu come miglior novità italiana e come miglior progetto sonoro, "Calcinculo" è lo spettacolo di Babilonia Teatri dove le parole prendono la forma della musica e le musica, a sua volta, quella delle parole. Lo spettacolo, di e con Enrico Castellani e Valeria Raimondi, conclude la rassegna di teatro off "Altri percorsi" e andrà in scena oggi alle 21.15. "Calcinculo", che vede le musiche di Lorenzo Scuda, musicista e interprete degli Oblivion, protagoniste al pari degli attori, racconta del tempo in cui viviamo, di un mondo in cui parole e immagini non riescono più a raccontare senza l’ausilio della musica. Quest’ultima, infatti, arriva in soccorso come una medicina o una miccia esplosiva, creando un avanspettacolo di illusioni che si sgretolano, dove realtà e finzione si sovrappongono e non è chiaro dove finisca la vita reale e inizi la rappresentazione e viceversa. Con "Calcinculo" musica e teatro si contaminano, dialogando in modo incessante e vertiginoso, per raccontare del tempo ossessivo che viviamo. Con uno sguardo tagliente e ironico Enrico Castellani e Valeria Raimondi portano lo spettatore a interrogarsi sulle contraddizioni che ogni giorno viviamo e di cui, spesso per primi, siamo portatori.