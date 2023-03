Cala Violina apre la spiaggia in ricordo di Neri e Barberini

Spettacolo a Cala Violina con il trofeo di tiro con l’arco dedicato a Luca Neri e Marco Barberini, soci fondatori della compagnia "Apiana extirpe 09Leon", scomparsi prematuramente. Sulla spiaggia scarlinese si sono sfidati anche gli arcieri della categoria "Arco storico" in una gara all’insegna dell’amicizia. "E’ stato un altro appuntamento sportivo che rientra nel programma della "Comunità europea dello sport 2023", l’importante riconoscimento che l’Ambito Maremma Area Nord, di cui fa parte il nostro Comune, ha ottenuto lo scorso anno – ha spiegato il sindaco Francesca Travison e l’assessore al Turismo Silvia Travison –. Cala Violina vedrà l’arrivo di tantissimi sportivi da tutta Italia: un modo per far conoscere il nostro territorio e per animarlo in un periodo di bassa stagione". E il trofeo ha avuto anche un profondo valore affettivo.

"Dopo la pandemia – spiega la presidente della compagnia scarlinese Ilaria Marchionni – abbiamo voluto riportare il trofeo nella sua cornice naturale, Cala Violina, dove 25 anni fa, nell’oramai lontano 1998, anche grazie al fondamentale e prezioso contributo di Luca e Marco, vennero organizzati i Campionati italiani Fiarc e i Campionati europei Ifaa (International field archery association). Un evento eccezionale nella storia di questa disciplina che ebbe così modo di farsi conoscere, apprezzare ed affermarsi in tutta la Maremma. Abbiamo trovato sia nell’Amministrazione comunale che nelle Bandite di Scarlino un’eccezionale disponibilità a collaborare per la realizzazione di questo evento. Un ringraziamento dovuto e sentito va anche alle famiglie di Marco e Luca per la loro generosa partecipazione e la loro vicinanza".