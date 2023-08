Cala il sipario sulla Mostra-Mercato "Artigianalmenti" a Sorano

Si conclude oggi "Artigianalmenti" , la tradizionale Mostra dell’Artigianato di Sorano, che ha come particolare palcoscenico le vie e le piazzette del centro storico, ma anche le cantine scavate nel Tufo. Quaranta quest’anno gli espositori, il più anziano ha 83 anni, disegna e realizza borse di paglia che poi decora. Particolare interesse hanno ottenuto i laboratori estemporanei con la realizzazione per esempio di gioielli con fibra di titanio e pietre dure, del corallo lavorato con il bulino, e dei tanti modi per lavorare il legno. Molto interesse hanno suscitato le mostre fotografiche delle giovani soranesi Silvia Palla e Annalisa Saletti e la mostra dello scultore Marco Severini e "Sorano Sparita" foto di Sorano e le sue frazioni del noto fotografo pitiglianese Denci dalla collezione di Maurizio Vittori. "La "partecipazione di pubblico è sta notevole – sottolineano gli organizzatori – stimiamo che con oggi arriveremo a più di settemila fra visitatori e partecipanti agli spettacoli".