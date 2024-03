Cade con la moto in mezzo al bosco, paura per un giovane a Scarlino

Scarlino (Grosseto), 30 marzo 2024 – Un motociclista è caduto durante un’escursione e questo ha comportato una complessa operazione di recupero da parte dei vigili del fuoco, effettuata mediante l’impiego dei mezzi di terra e di un elicottero.

L'operazione dei vigili del fuoco

E’ successo durante il primissimo pomeriggio di oggi, 30 marzo. A dare l’allarme sono stati proprio i suoi compagni, tutti a bordo di moto enduro. Il centauro si è fatto male in localtà Poggio al Muro ed è stato prontamente soccorso da una squadra del distaccamento di Follonica, intervenuta sul posto con un Aps e due campagnole che, considerata la particolare difficoltà del terreno, hanno permesso ai pompieri e al personale sanitario arrivato sul posto di raggiungere la zona della caduta che ha comunque richiesto circa 20 minuti di marcia.

All'arrivo sul posto, i sanitari hanno provveduto a stabilizzate il giovane che lamentava forti dolori alla gamba destra ed a posizionarlo sulla barella in dotazione. La valutazione sanitaria ha suggerito il trasporto in ospedale a mezzo di elicottero e quindi è stato attivato Drago 124 del nucleo elicotteri vigili del fuoco di Cecina che, nonostante il forte vento, ha effettuato la manovra di recupero tramite personale Saf e verricello per il successivo trasporto del ferito presso l'ospedale della misericordia di Grosseto.