Cade in casa e resta bloccata per tutta la notte

Una donna di sessanta anni cade in casa e per tutta la notte è rimasta sdraiata sul pavimento al freddo e senza poter andare in bagno. Al mattino è riuscita ad allertare gli amici che, hanno chiamato i Vigili del Fuoco per poter entrare in casa. Il fatto è accaduto in via La Malfa, zona Camilletta dove una donna, che vive da sola, lunedì sera è caduta e si è trovata nella condizione di non potersi rialzare e neppure chiedere aiuto. Per tutta la notte è rimasta sdraiata sul pavimento di cucina soffrendo il freddo della notte. Solo sul far del giorno è riuscita a dare l’allarme ma le persone arrivate in soccorso non erano in grado di entrare in casa: la porta era chiusa. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta permettendo di soccorrere la signora. Intervenuta l’ambulanza della Misericordia, che ha prestato le prime cure alla donna che si è ripresa.

R.P.