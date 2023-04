Cade dalla moto in via Fattori, ferito 21enne. Interviene Pegaso

I mezzi dell’emergenza-urgenza del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti ieri alle 9.15 nella città di Grosseto in viale Giovanni Fattori, per un incidente stradale di moto. Un uomo di 21 anni è stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2 per le ferite riportate. Sul posto anche automedica di Grosseto e la Misericordia di Grosseto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sembra comunque che il 21enne abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto sull’asfalto. Sicuramente non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto è intervenuta subito anche la Polizia municipale che si sta occupando dei rilievi. Il 21enne non è in pericolo di vita: per lui escoriazioni e qualche frattura. Altra caduta dallo scooter all’uscita delle scuole in via Mascagni. Nel pomeriggio di ieri poi un anziano è stato investito da un furgone in via Inghgilterra mentre attrraversava la strada. Intervento dei vigili urbani e dell’ambulanza del 118.