Cade dalla bici a 50 anni Grave un uomo

Intervento dei soccorritori ieri mattina poco dopo le 8 sulla strada provinciale 74 "Maremmana" tra Manciano e Pitigliano. Da quello che si è appreso un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla sua bici. Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Pitigliano che ha attivato anche l’elisoccorso Pegaso vista la brutta caduta che l’uomo aveva effettuato sulla strada. Il ciclista è stato trasferito alle Scotte di Siena per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita anche se il trauma che ha subito consiglia riposo assoluto. Altro incidente ieri mattina in città, a Grosseto, nella zona di via Aurelia Nord: un’auto, per cause ancora da accertare, ha colpito all’altezza del centro commerciale, una vettura che arrivava in senso opposto.Infine incidente ieri pomeriggio a Roccasrada sulla Provinciale 19: una donna di 51 anni è caduta dalla moto ed è stata trasportata dall’ambulanza della Misericordia di Roccastrada all’ospedale di Grosseto. Non è in gravi condizioni.