Cacciatore si ferisce cadendo nel bosco

E’ stato soccorso e poi trasferito in elicottero con "Pegaso", al pronto soccorso di Grosseto, dove è stato ricoverato, un cacciatore di 46 anni di Albinia, rimasto accidentalmente ferito durante una battuta di caccia nella zona del Priorato di Albinia. Era a caccia con alcuni colleghi, in una zona di macchia impervia e scoscesa, quando, accidentalmente, è scivolato e poi caduto a terra battendo violentemente la colonna vertebrale in sede lombare , su un grosso sasso. Immediati i soccorsi. Sul posto l’ambulanza di Albinia, il Soccorso Alpino del Monte Amiata ( la zona boschiva era quasi impenetrabile e difficilmente raggiungibile), infine l’elisoccorso Pegaso. L’elicottero ha atterrato in una radura non lontana dalla zona dell’incidente. Il cacciatore, residente ad Albinia, visibilmente dolorante è stato trasferito d’urgenza a bordo dell’elicottero e trasferito a Grosseto con sospette fratture. I soccorsi sono stati molto celeri ed efficienti.