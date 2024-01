Cacciatore attaccato da un cinghiale

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio per un cacciatore prima travolto e poi attaccato da un cinghiale nei boschi di Scansano.

Il fatto è accaduto durante una battuta di caccia al cinghiale, quando i cani stavano indirizzando l’animale verso le postazioni della squadra. All’improvviso, però, un cinghiale di medie dimensioni è uscito da un cespuglio e nella corsa ha travolto il capo caccia che è poi caduto in una fossa dopo poi è finito anche l’animale che ha puntato l’uomo e poi lo ha attaccato. Per fortuna è intervenuto uno dei cani del cacciatore che ha iniziato a mordere il cinghiale ripetutamente fino a distorglierlo dal cacciatore e a farsi inseguire. L’uomo ha potuto così sottrarsi dall’aggressione cavandosela per fortuna solo con escoriazioni e ferite di lieve entità.