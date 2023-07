Bus, nuovi servizi Arriva un canale Telegram Per l’orario basta un sms

Tra quanto arriva il bus? Grazie al canale Telegram di Autolinee Toscane basta inviare un messaggio nella chat per ottenere in tempo reale le informazioni sui tempi di attesa delle corse. Si tratta di una chat automatica (Bot) per permettere a chi si trova alla fermata di conoscere subito, in modo semplice ed immediato, i tempi di percorrenza del servizio urbano ed extraurbano. Questo è valido per tutta la rete del TPL toscana. È possibile conoscere i prossimi passaggi alla fermata grazie anche alla app di Autolinee Toscane "At bus" che consente anche di acquistare i biglietti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comprare abbonamenti, pianificare il viaggio scegliendo la soluzione più adatta. Sulla App si possono trovare le indicazioni per arrivare in fermata, eventuali avvisi sullo stato del servizio e il numero di fermate fino alla destinazione. Il canale Telegram si presenta come una chat automatica in cui l’utente, scrivendo il nome o il numero della fermata, avrà come risposta l’elenco dei bus in transito e i minuti di attesa stimati. Basta avere l’applicazione Telegram, gratuita e disponibile sia per Android che per IOS: si clicca sul simbolo della lente di ingrandimento (in alto a destra) e si cerca "AT - Orari in fermata". Dopo averlo trovato si clicca sopra il nome e, una volta entrati nella chat, si clicca "avvia" (Nella parte bassa della chat). Apparirà una risposta con scritto "start" e, cliccandoci sopra, la chat automatica darà istruzioni specifiche su come essere utilizzata per ottenere gli orari dei prossimi passaggi dei bus. Per conoscere l’orario di passaggio dei bus si deve scrivere il nome o il codice della fermata (sempre visibile fisicamente alla palina dove si attende). Individuata e scelta la fermata il sistema riporterà i minuti di attesa al passaggio del prossimo bus e il numero del bus. A Follonica, dove attualmente è in funzione il tempo reale, saranno dati due risultati: i bus in arrivo in tempo reale e quelli successivi programmati. "Questi nuovi strumenti – dice l’assessora alla mobilità Mirjam Giorgieri – sono delle ulteriori modalità che rendono ancora più accessibile il trasporto pubblico locale. Ricordiamo che a Follonica, fino al 31 agosto, è anche disponibile il servizio di bus navetta gratuito, il Nautibus, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 24. Con questi servizi andare al mare o spostarsi per Follonica è semplice ed ecologico".