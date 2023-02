Grosseto, ragazzino picchiato dai bulli a scuola: due denti rotti, traumi a testa e schiena

Ragazzino di 12 anni picchiato dai bulli a Grosseto (foto di repertorio)

Grosseto, 27 febbraio 2023 – Grave episodio di bullismo a Grosseto. I familiari di un ragazzino di 12 anni hanno denunciato un'aggressione fisica al figlio avvenuta nei giorni scorsi nello spogliatoio della palestra della scuola media inferiore che frequenta.

L’episodio è il è culmine di numerosi e continui atti di bullismo fra cui messaggi discriminatori, videochiamate aggressive e prese in giro molto pesanti. Come riporta Il Tirreno, in due gli sono saliti sulla schiena causandogli traumi schiacciandolo a terra fino a fargli sbattere ripetutamente il mento sul pavimento.

Il ragazzino dopo gli episodi di bullismo ha riportat due denti rotti, la cui ricostruzione risulta compromessa, oltre a tumefazioni e contusioni in varie parti del corpo. Il padre dopo la violenta aggressione lo ha portato all'ospedale perché il 12enne accusava forti dolori alla schiena e anche alla testa.

Ora il ragazzo è sotto choc e i genitori hanno dovuto fargli cambiare scuola oltre a presentare denuncia alla Polizia postale. Il 12enne ha raccontato in modo compiuto gli episodi subiti nel corso dei mesi solo dopo l'aggressione finale. Da tempo i genitori avevano avuto il sentore che in quella scuola c'era qualcosa che non andava e c'erano stati anche diversi colloqui con i docenti dell'istituto con cui era stata trattata la questione. Ottennero di separarlo dal compagno di banco e di evitare che altri continuassero a vessarlo con messaggi su WhatsApp. Ma poi non è bastato a fermare gli atteggiamenti violenti psicologici e alla fine anche fisici contro di lui.