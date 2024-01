Bulgarini è il nuovo vicesindaco

Il Comune di Manciano prova a ripartire. Dopo lo scossone nella giunta, con il sindaco Mirco Morini che aveva revocato all’assessore e vicesindaco Valeria Bruni tutte le deleghe che aveva, il primo cittadino di Manciano ha firmato ieri il decreto di nomina del suo nuovo vice. Confermato anche il "rimpasto" delle deleghe. Il nuovo vicesindaco del Comune di Manciano sarà Roberto Bulgarini, Socialista di San Martino sul Fiora, che assume le deleghe al bilancio, patrimonio, tributi, comunicazione, toponomastica, sociale e politiche giovanili. Marco Galli, ex sindaco del Pd, prenderà invece la delega ai Lavori Pubblici e al Pnrr. Matteo Bartolini si occuperà invece di sport mentre Luca Manini assumerà la delega al personale e agli Affari legali. Tutto nasce dalla defenestrazione di Valeria Bruni, investita dalla Minoranza di una serie di osservazioni volte a mettere in dubbio la condivisione delle scelte portate avanti dalla maggioranza. "Rimarrò Capogruppo e membro di tutte le Commissioni Consiliari - ha detto Roberto Bulgarini, neo vicesindaco del Comune di Manciano - Credo che per me sia un traguardo importante dopo tanti sacrifici. fatti comunque sempre stando vicino alla gente ed ai suoi bisogni". L’obiettivo è chiaro: "Voglio dare un impulso più forte all’Amministrazione. Il mio impegno, quello di stare vicino ai cittadini, è sempre più forte. Dobbiamo raggiungere gli impegni che ci siamo assunti durante la campagna elettorale. Personalmente il motto è sempre stato quello di portare avanti chi è rimasto indietro. E continuerò a lavorare in quella direzione". Sull’addio di Bruni preferisce glissare. "Il rimpasto era obbligatorio – chiude – e andiamo avanti sereni".