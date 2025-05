Bsc Grosseto affronta doppia sfida cruciale contro Nettuno al Borghese

BASEBALL A1Doppia sfida al Borghese di Nettuno per il Bsc Grosseto. Le due sfide, alle 15.30 e alle 20.30, sono il crocevia della stagione per i biancorossi. I maremmani dovranno rinunciare a Luciani, out anche lo scorso weekend contro il Parma, e a McIlwain, rientrato negli Stati Uniti per motivi familiari su permesso concordato da tempo con la società. Recuperato Rodriguez, che ha smaltito il problema muscolare della settimana scorsa, molto vicino il rientro di Martinus, ancora non utilizzato a causa dell’infortunio rimediato nel pre-campionato. Ci sarà l’ex Nettuno Matteo Marucci, aggiunto al roster la scorsa settimana. I partenti saranno Sireus e Prins. "Contro Parma, una delle due-tre squadre più quotate del campionato, abbiamo disputato due gare a mio parere positive – dice il manager Enrico Vecchi – Spero però che contro il Nettuno la squadra giochi con un po’ più di attenzione, da questo punto di vista dopo le gare con Macerata abbiamo avuto un calo". "Ci stiamo allenando bene – ha aggiunto Andrea Sellaroli, interno del Big Mat Bsc Grosseto – e con grande intensità. Siamo un gruppo che ha voglia di fare e di dare sempre il massimo. A Nettuno ci aspettano due gare complicate". Problemi sul monte per il Nettuno: l’infortunio subito da Guzman al "Falchi" non si è rivelato particolarmente grave, ma il pitcher dominicano non sarà a disposizione questo weekend. Out anche D’Amico, appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo.