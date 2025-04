Bsc Big Mat Grosseto trionfa al "Falchi" contro Unipol Bologna in gara 1

BASEBALL A1

Il Bsc Big Mat Grosseto espugna il "Falchi" aggiudicandosi gara 1 contro la Unipol Bologna, con i punti del pareggio e sorpasso definitivo che arrivano all’ultimo respiro (4-5 il finale). I due partenti, Josè Bermudez e Scott Prins, concedono tre punti a testa. La Unipol va in vantaggio nel primo attacco con il doppio di Newton, il Big Mat risponde nel terzo con la rimbalzante di Antonia e il singolo di Isenia. Bologna rimette la freccia dopo il cambio di campo, grazie anche a due errori difensivi del BSC, che sceglie con 2 out di affrontare Gamberini con le basi piene mandando in prima Newton: il 22enne bolognese colpisce il doppio del 3-2, strappo ricucito dal Big Mat nel quinto con la valida di Lopez per il pareggio. Il rilievo grossetano Rodriguez, nel settimo, subisce il triplo di Alessandro Laise, che va fino a casa sul terzo errore di serata del Grosseto e segna il punto del 4-3. Dall’altra parte invece Rivero sembra lanciatissimo: subentra nel sesto e non concede pressochè nulla fino al giro di mazza che cambia la partita, il fuoricampo del pareggio di Brandon McIlwain (secondo stagionale) con 2 out e le basi vuote nella parte bassa del nono. La Fortitudo si disunisce e neanche il rilievo di Bassani serve a spegnere il fuoco: due valide e un errore portano Antonia a siglare il punto del definitivo 5-4, prima della chiusura di Rodriguez, che mette fine al match con corridori in prima e seconda grazie al K su Albert e all’out al volo di Agretti.