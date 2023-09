"Bruno Dominici, pittura e partecipazione a Grosseto. La mostra dell'artista fino all'8 ottobre"

Proseguirà fino a domenica 8 ottobre al baluardo Fortezza del Cassero Senese la mostra "Bruno Dominici, pittura e partecipazione", organizzata dalla Pro Loco di Grosseto in collaborazione con il Comune e l’Istituzione Le Mura. "Dominici rappresenta una figura molto importante per la nostra città, che da sempre promuove iniziative che ricordano la sua arte e i valori ad essa associati – hanno detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti - Nei suoi lavori il pittore grossetano mostra le trasformazioni sociali che si sono susseguite negli anni del secondo dopoguerra, sottolineando le speranze e la fatica di coloro che hanno vissuto in quel tempo così travagliato. Il suo operato si distingue però per l’attenzione alla vita pubblica e, in particolare, alla diffusione della cultura. A partire dalla seconda metà degli anni 60, infatti, Dominici ha ricoperto il ruolo di presidente dell’associazione Primavera Maremmana, diventando così promotore di numerosi eventi diretti a vivificare la vita culturale di Grosseto". "Fine pittore e grande intellettuale, Bruno Dominici corrisponde ad uno dei pittori più apprezzati del panorama dell’arte contemporanea italiana – spiega il presidente della Pro Loco Bramerini – come Pro Loco abbiamo ritenuto opportuno e doveroso rendergli omaggio con una mostra ed un catalogo atti a celebrare la sua passione e la sua attenzione nei confronti della comunità". Durante il periodo di esposizione, all’interno della Fortezza Medicea, sarà possibile acquistare il prestigioso catalogo delle opere del pittore edito da Effigi e scritto da Pietro Corridori e Livia Spanu. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della Pro loco.