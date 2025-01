Brunello Cucinelli al fianco dell’Olympia De Gouges

Il lavoro, l’impegno e soprattutto i risultati raggiunti dal Centro antiviolenza Olympia de Gouges ormai hanno raggiunto un’eco che va ben oltre i confini provinciali. E la prova arriva dall’attenzione che al centro è stata riservata da parte dell’azienda Brunello Cucinelli che – nell’ottica della sua filosofia aziendale – ha donato i capi invenduti delle sue collezioni alle donne e ai bambini ospiti delle case dell’Associazione.

L’Olympia De Gouges, ormai da oltre 25 anni, accoglie donne che chiedono di essere aiutate ad individuare un percorso destinato a migliorare la loro esistenza, nonché donne con bambini costrette a lasciare la loro vita per fuggire dalla violenza dei loro partner.

"L’associazione – dice la presidente Sabrina Gaglianone (nella foto) –, nei mesi scorsi, è stata contattata dall’azienda Brunello Cucinelli e abbiamo potuto toccare con mano come la filosofia aziendale, che da sempre promuove un’impresa per fare profitti con etica e dignità senza dimenticare le persone e il rispetto per il territorio, si materializzi in gesti concreti come quello di donare abiti ed accessori di bella fattura, confortevoli e realizzati con materiali naturali, alle donne che hanno subìto violenza ospiti delle nostre case. L’idea, bellissima, di donare un capo firmato a donne che hanno dovuto lasciare tutto per difendersi e salvare la propria vita ha ottenuto grande successo e profonda commozione. Il loro sorriso e il piacere di indossare un capo o un accessorio così pregiato le ha fatte sentire di nuovo amate e coccolate, vive".