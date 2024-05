“Il Brasiliano" finisce nei guai. La star di TikTok fermata per guida in stato di ebbrezza

Monte Argentario (Grosseto), 12 maggio 2024 – Tiktoker fermato per guida in stato di abbrezza, patente ritirata. Arrivato da Roma per qualche giorno all’Argentario – si vocifera anche che voglia comprare casa a Cala Piccola o forse affittarla – Massimiliano Minnocci, noto come "Il Brasiliano", ne ha fatta una delle sue anche a Porto Santo Stefano.

Stamani a bordo della sua Porsche scura gli è stato intimato l’alt nei pressi del piazzale dei Rioni dagli agenti della Polizia Municipale, allertati per una guida un po’ agitata per le vie del paese. Non essendo riusciti nell’intento di fermare la vettura al primo stop, il Brasiliano è stato bloccato dalla stessa Municipale all’ingresso del centro abitato, dove gli è stato fatto l’etilometro risultato poi positivo. Per sicurezza sono stati allertati anche i Carabinieri, mentre l’uomo è stato condotto al comando della Polizia municipale per le identificazioni del caso e per la stesura del verbale, che sarà di natura penale, per aver infranto l’articolo 186 del Codice della Strada. Gli è stata dunque ritirata la patente, mentre sarà il giudice a stabilire l’entità della multa e il periodo di ritiro della patente.

Nessun arresto comunque per l’uomo, che è potuto tornare dopo qualche decina di minuti alla struttura alberghiera del promontorio in cui sta soggiornando da qualche giorno. "È tutta un’illusione", così il Brasiliano si è espresso in una storia sui social in merito alla vicenda. Dal comando dei Carabinieri fanno inoltre sapere che la situazione è stata tranquilla per tutto il tempo, nonostante siano intervenuti per dare supporto in caso di sicurezza agli agenti della Polizia municipale, anche se non sono state necessarie precauzioni particolari e non si sono verificati momenti di violenza o aggressività.