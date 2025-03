Braccia e gambe amputate: servono aiuti

Una gara di solidarietà per aiutare una donna che ha bisogno di cure e protesi costosissime. L’iniziativa è quella presa dalla Misericordia di Cinigiano in favore di una donna di 40 anni, madre di un bambino piccolo, alla quale i medici sono stati costretti ad amputare entrambe le braccia (sotto al gomito) ed entrambe le gambe (sotto al ginocchio) perché colpita da una gravissima infezione che rischiava di ucciderla.

La donna, affetta dalla nascita da una malattia autoimmune, lo scorso mese di dicembre ha accusato un malore: febbre molta alta e colore della pelle degli arti che stava cambiando. Portata in ospedale dal marito, i medici hanno diagnosticato una gravissima forma di infezione che nel giro di pochissimi giorni ha causato una sorta di mummificazione degli arti.

Trasferita nell’ospedale "Maggiore" di Bologna, la donna è rimasta per circa tre settimane ricoverata in terapia intensiva, ma poi i medici per salvarle la vita hanno dovuto amputare gli arti. Adesso è fuori pericolo, ma per lei si apre il momento della riabilitazione e della necessità di farsi realizzare protesi speciali. La Misericordia ha aperto una sottoscrizione: chi vorrà, potrà fare una donazione utilizzando questo numero Iban IT56Y0885172230000000239053.