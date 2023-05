Bottigliate e rissa in strada: danneggiate le auto che erano in sosta

Ancora una rissa in via Roma, strada ormai da tempo poco sicura di notte. Un vero e proprio regolamento di conti, quello che sarebbe accaduto in piena notte tra giovedì e venerdì, iniziato all’altezza della farmacia Severi e continuato fino al negozio che vende materiale etnico. Due ragazzi si sono prima fronteggiati con le bottiglie in mano e poi se le sono tirate, colpendo le auto in sosta. Si è consumata così l’ennesima notte di degrado e violenza in via Roma: gli abitanti sono esasperati. Molti coloro che si sono affacciati alla finestra e hanno chiesto di smettere, altri hanno ripreso con i telefonini quello che stava succedendo proprio sotto le loro finestre. "Tra spaccio, liti e risse – ha detto una persona che abita nella zona – non riusciamo più a vivere in pace ormai da anni. I negozi etnici dovrebbero chiudere alle 20 come gli altri e invece rimangono aperti fino a tardi e succedono queste cose. Ci sono giovani in continuo che bevono, si fermano e alla fine litigano".