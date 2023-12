Bottega della solidarietà, inaugurata nuova sede

Caritas l’anno prossimo compierà cinquant’anni di operato e solidarietà nel grossetano a fianco dei poveri. E proprio ieri è stata inaugurata, dal vescovo Giovanni Roncari, la nuova sede della Bottega della solidarietà, che ha lasciato via Pisa e temporanea andrà nei locali della parrocchia Santa Famiglia con ingresso da via Jugoslavia (lato campetto polivalente). Insieme al vescovo di Grosseto erano presenti il direttore di Caritas don Enzo Capitani,il coordinatore Alberto Del Porto, il parroco della S. Famiglia don Desiderio Gianfelici,l’assessore al sociale Sara Minozzi e i volontari e operatori della Caritas diocesana e dei Centri d’ascolto parrocchiali. La Bottega è un luogo di distribuzione gratuita di generi alimentari di prima necessità come olio, pasta,pelati,scatolame,zucchero, caffè, prodotti per la colazione, igiene personale e igiene della casa. L’obiettivo è di superare la situazione di crisi e far raggiungere una maggiore autonomia socioeconomica alle famiglie con il diritto alla scelta del cibo, superando il meccanismo del pacco viveri. "Chi è povero – spiega don Enzo – non deve rinunciare al diritto di scelta di ciò che gli può servire". Gli ambienti alla Santa Famiglia comprenderanno oltre alla parte espositiva, tre sale per lo stoccaggio dei prodotti. "Ogni parrocchia ha bisogno di spazi per condividere progetti e testimonianze – spiega don Enzo –. Nonostante gli impegni riusciamo a sostenere le richieste. In questi anni abbiamo aiutato tante famiglie,sopratutto a superare la difficoltà della bolla della povertà.L’emergenza freddo ci preoccupa molto. Siamo un po’ come gli sfrattati, ci vorrebbero più case e più locali a disposizione. La Diocesi fa quello che può anche se mancano i mezzi.Occorreva che l’emporio di via Pisa fosse svuotato perché verrà demolito. Ma solo insieme possiamo fare qualcosa."

"È un’aggiunta ai servizi, che non bastano mai – dice l’assessore Minozzi –. Cerchiamo di fare il possibile creando una comunità che possa erogare servizi.L’unione porta alla risoluzione dei servizi." La nuova sede della Bottega avrà il seguente orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì dalle 9.30 alle 12.30; il mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Maria Vittoria Gaviano