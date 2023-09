Borse originali a Grosseto: Orietta Berti è la testimonial

Tra le eccellenze della Maremma ci sono sicuramente le creazioni di Dominga Tammone e Marzia Fidanza: oggetti personalizzati, unici, che denotano un grande gusto e una grande conoscenza delle aspettative femminili. Per esempio le borse, lanciate durante un incontro alla distilleria Nannoni e presentato da Giancarlo Capecchi, che hanno avuto una testimonial d’eccezione: Orietta Berti. "E’ stata la stessa Orietta Berti – raccontano Dominga e Marzia – a dirci che era molto felice di ricevere la nostra creazione super artigianale, ed è stata sempre lei, senza che le chiedessimo niente, a fare un post sui suoi profili sociali, per ringraziarci e pubblicare la foto". Da quel momento le borse Orietta sarebbero andate a ruba, sono fioccate le richieste ma la nota cantante continuerà ad essere la sola a indossarla. "Sì perché la garanzia che diamo a tutte le ragazze, alle signore, a chi si rivolge a noi, è proprio questa, l’unicità della creazione, l’impossibilità di vedere un’altra persona con lo stesso oggetto". Perché proprio Orietta Berti? "L’abbiano scelta perché è una persona solare, sorridente, professionale e con la quale condividiamo la passione per il lavoro. Le abbiamo parlato del nostro progetto artigianale e lei era super contenta e ci ha ringraziato quasi con commozione, dandoci gli stimoli giusti. Ci siamo messe a lavoro, utilizzando la sua grafica e i suoi ritratti per creare solo la sua borsa. Così come abbiamo fatto per le altre signore che si sono rivolte a noi". Ma come è stato possibile questo connubio, formato da due personalità diverse e anche da abilità diverse? La risposta è facile. " Le nostre due professioni, legate alla grafica e alla moda, sono diverse, apparentemente molto differenti, ma è stato facile unirle con il progetto che Confartigianato ci ha proposto: mettersi insieme, esaltare le abilità di due artigiani e ideare qualcosa che rappresentasse l’esempio più limpido, e nello stesso tempo semplice, di come dalle buone idee, grazie alla manualità e alla creatività, non possa nascere che un buon prodotto".