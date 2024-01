Borsa lavoro. Le selezioni

Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano ricorda che anche quest’anno tornerà l’appuntamento per chi cerca un occupazione nel mondo del turismo: la "Borsa mercato del lavoro 2024"che si svolgerà nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 febbraio all’interno della Sala Eden a Grosseto dalle 10 alle 16. Per partecipare all’evento ci si può iscrivere on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it (dove è possibile consultare le tantissime offerte di lavoro) oppure direttamente i giorni dell’evento alla Sala Eden. L’importante novità di quest’anno è che per facilitare ancora di più l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro il Centro Servizio di Grosseto permette ai candidati in cerca di lavoro di sostenere già da questa settimana fino ai primi giorni di febbraio il colloquio di preselezione che permetterà a chi è in cerca di un lavoro nel turismo di essere indirizzato direttamente alle aziende presenti all’evento in cerca di un profilo professionale coincidente con il suo, per il colloquio finale e contemporaneamente l’azienda riceverà il curriculum dell’aspirante candidato e lo aspetterà in fiera per il colloquio. Per prendere l’appuntamento per il colloquio di preselezione andare nel sito www.borsamercatolavoro.it cliccando su "colloquio di pre-selezione", successivamente il candidato si dovrà registrare all’evento e allegare un curriculum vitae in formato pdf. Per maggiori informazioni sull’evento e sui colloqui di preselezione è possibile telefonare al numero 0564416375 e chiedere di Francesca (e mail [email protected]).