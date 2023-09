"Bonificare l’area va bene. Ma non toccate gli alberi"

"Come cittadini iscritti al M5S abbiamo partecipato all’assemblea chiesta dal comitato dei Nonni sul posteggio che l’amministrazione vuol fare nell’area dell’ex depuratore, cementificando e asfaltando suolo e spazio verde nel pieno di una crisi climatica epocale". Inizia così Ubaldo Giardelli dei 5 Stelle. "La posizione degli iscritti del M5S di Follonica è chiara – aggiunge –, quell’area deve essere bonificata e poi, vista la sua posizione, integrata nell’area verde presente sulla Gora e nel parco dei nonni, ed è una posizione che ha sempre più consensi nella città. Non un albero sano deve essere tagliato, perché ne abbiamo bisogno ora, altri avranno lo spazio per poter essere piantumati così da permettere negli anni un ricambio "generazionale" che cerchi di attenuare gli effetti del cambiamento climatico nella città".

Poi Giardelli chiude: "Abbiamo sentito la quasi totalità dei cittadini intervenuti chiedere che la destinazione dell’area, dopo la bonifica, fosse quella di verde pubblico, di fermarsi e riflettere, motivando i perché e le possibili alternative possibili, dimostrando una vision della città che questa giunta sembra non possedere, ma 10 minuti dopo la conclusione dell’assemblea, con una tempistica già evidentemente prestabilita, il sindaco Benini ha annunciato alla stampa l’inizio dei lavori nel 2024 per la costruzione del parcheggio, come se l’assemblea dei cittadini non fosse mai esistita".