Bomba trovata in giardino. Stamani il brillamento. Zona rossa anche in mare

MONTE ARGENTARIOQuasi un metro di lunghezza per 500 libbre di peso (oltre 225 chili). L’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, di fabbricazione inglese, ritrovato nel terreno di una villa sopra Cala Grande all’Argentario sarà rimosso e fatto brillare questa mattina. E lo spostamento del convoglio comporterà una serie di accortezze. Le attività di bonifica, come fanno sapere dalla Prefettura di Grosseto, sono state affidate agli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Consisteranno nel trasporto dell’ordigno, con scorta della polizia stradale, vigili del fuoco e del personale del Centro di mobilitazione Toscana del Corpo Militare Volontario di Firenze verso la "Cava Albanesi", nel Comune di Manciano, luogo individuato per le operazioni di brillamento. Il prefetto Paola Berardino, ha adottato apposita ordinanza per lo svolgimento delle operazioni nella massima sicurezza e istituito il Centro coordinamento soccorsi. La delimitazione della zona rossa dal punto di rinvenimento dell’ordigno ha un raggio di 200 metri circa e coinvolge anche lo specchio d’acqua di Cala Grande, interdetto alla navigazione. Disposta chiusura temporanea al traffico di alcune strade dalle 8 di mattina.