Bollino blu per i parcheggi a Porto Santo Stefano. Ecco gli orari dell’ufficio contrassegni per rinnovarli

L’ Ama, l’Azienda speciale del Comune, comunica i nuovi orari del servizio per l’ufficio contrassegni auto per rinnovare i bollini dei parcheggi. A Porto Santo Stefano, in via XX Settembre 7, il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30, il martedì dalle 14,30 alle 16,30. A Porto Ercole il venerdì e il sabato alla delegazione comunale dalle 9,30 alle 12,30. Ci si deve recare allo sportello con tutta la documentazione necessaria richiesta dalla procedura per il rilascio del contrassegno. Il pagamento allo sportello può essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito. Il contrassegno, costituito da un Qr Code, può essere richiesto tramite Argentapp, l’applicazione ufficiale. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ama al numero 0564 811947 o per mail all’indirizzo [email protected].