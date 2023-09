Bollette Tari Monte Argentario: "Il perché degli aumenti"

Sono molti i cittadini che in questi giorni stanno mostrando lamentele sugli aumenti relativi alle bollette Tari. Aumenti che già erano stati previsti ma che, in ogni caso, non vanno giù ai residenti. Il Comune di Monte Argentario chiarisce quindi le modalità di calcolo con cui sono state calcolate le tariffe.

"In questi giorni stanno arrivando le bollette per il pagamento della Tassa rifiuti per l’anno 2023 – spiegano dal Comune – e, in proposito, l’Ufficio Tributi rende nota la tabella per agevolare i contribuenti alla comprensione della bolletta stessa. In particolare si fa riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare (dato non riportato nella bolletta di quest’anno) per arrivare a capire il calcolo e quindi l’importo della Tari. In bolletta è infatti presente la specifica della Tariffa variabile che è applicata in bolletta proprio in base al numero dei componenti". Per un componente la tariffa variabile è di 188,42312 euro; per due componenti di 262,915982; per tre componenti di 327,184333; per quattro componenti di 366,621731; per cinque componenti di 423,58686; per sei o più componenti di 496,619078.