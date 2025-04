Bloccato sul nascere un rave party

MASSA MARITTIMAL’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri quando in circa sessanta sono arrivati da tutta Italia per organizzare il primo rave party della stagione primaverile. La kermesse era stata organizzata con un tam tam sui social che aveva fatto radunare circa 60 ragazzi a Croce della Selva, località immersa nella natura che si trova tra Prata e Niccioleta. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno allestito i posti di blocco necessari su tutte le strade di accesso al Rave Party. Sul posto sono arrivate infatti diverse pattuglie dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia che stanno monitorando la zona fin dalla notte di ieri, tutta la zona dove si sarebbe dovuta svolgere la festa che non era stata autorizzata. Gli organizzatori hanno cercato di allestire tutto durante la notte, in una zona del bosco lontana dalle case, un’area demaniale. Ma sono stati alcuni abitanti che vivono nella frazione di Niccioleta ad avvertire le forze dell’ordine: il rimbombare della musica techno che arrivava dal rave li aveva fatti preoccupare. Avvisata della situazione anche la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi: ed è stata proprio lei, insieme alle forze di Polizia e alla Guardia di Finanza, grazie al coordinamento della Prefettura di Grosseto, ad organizzare il presidio delle strade per evitare che altri giovani potessero raggiungere quella località che, è lontano dai riflettori e dal paese, ma è comunque una zona di pregio. Tra l’altro nella zona da ieri sta sorvolando l’elicottero dei carabinieri che sta presidiando tutta la zona.